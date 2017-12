Voorlopig 10 rijbewijzen ingetrokken tijdens BOB-campagne 02u28 5

In de politiezone Damme/Knokke-Heist hebben sinds de start van de winter-BOB-campagne 157 bestuurders safe, negen alarm en dertien positief geblazen. Het politieteam trok ook tien rijbewijzen in. "Onze politiezone bobt opnieuw mee", zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. "Dankzij de gedrevenheid van onze patrouilles en efficiënte aanpak van de controles halen we elk jaar veel dronken bestuurders uit het verkeer." Zowel overdag als 's nachts ligt de nadruk op gerichte verkeerscontroles en de patrouilles hebben extra oog voor bestuurders met een risicovol of onaangepast rijgedrag. Deze automobilisten worden onmiddellijk aan de kant gezet en aan een ademtest onderworpen.





De lokale politie nam tijdens de vorige wintercampagne 863 ademtests af. In totaal bliezen er 66 positief. De politie trok toen 33 rijbewijzen in. De winter-BOB-campagne duurt nog tot eind januari. (MMB)