Voor een glamoureuze beach-look: pop-up Brows&Brush 20 april 2018

Langs de Koningslaan in Knokke-Heist is gisterenmiddag een gloednieuw pop-upconcept geopend. Naomi De Vries en Jeanine Kubiak zetten hun schouders onder de allereerste Brows&Brush-bar in ons land. Bij Brows&Brush kunnen vrouwen van 20 april tot 9 september elke donderdag tot en met zondag tussen 11 en 19 uur terecht voor de perfecte wenkbrauwen of een glamoureus 'beach-kapsel'. "Ideaal voor een dagje flaneren aan zee. Wenkbrauwen zijn bovendien al lang niet meer de dunne potloodlijntjes van vroeger en mogen nu een statement maken", zeggen Naomi en Jeanine. Beide dames kennen de kneepjes van het vak. Naomi heeft al een 'browwaxbar' in Antwerpen en rekent onder andere Karen Damen tot haar cliënteel. Jeanini verzorgt dan al weer jarenlang het kapsel van Isabelle A. (MMB)