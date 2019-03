Volumeknop naar beneden in Knokse strandbars: “Niet bedoeling fuiven te organiseren” Mathias Mariën

14 maart 2019

07u28 0 Knokke-Heist De badkarhouders in Knokke-Heist moeten voor het tweede jaar op rij hun volumeknop een tikje zachter draaien. De achtergrondmuziek mag komende zomer nog maximum zeventig decibel zijn. Ter vergelijking: twee jaar geleden was dat nog tachtig.

Het gemeentebestuur kwam die maatregelen overeen met alle badkarhouders. Concreet mogen de uitbaters van een strandbar achtergrondmuziek spelen tussen 12 en 20 uur. Ze moeten hun boxen installeren naast het punt waar raamverkoop wordt gehouden en mogen die uitsluitend richten op hun concessie. Ook vorig jaar was er al een daling: toen ging de maximumgrens van 80 naar 75 decibel. “Het is niet de bedoeling dat er fuiven worden georganiseerd op het strand", klinkt het bij de gemeente. Al benadrukken ze wel dat er in de zomer van 2018 weinig tot geen geluidshinder was. Het hoofddoel blijft om de bezoekers een kwalitatief bezoek aan te bieden. Het gaat bovendien slechts om een kleine volumedaling, waardoor de gasten in principe weinig verschil zullen merken.