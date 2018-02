Volumeknop in strandbars blijft ongewijzigd 22 februari 2018

De strandbarhouders in Knokke-Heist mogen op hun beide oren slapen: de volumeknop moet deze zomer dan tóch niet naar beneden. Het schepencollege nam die beslissing gisterenochtend na nieuw overleg met de strandbarhouders en enkele experts op vlak van geluid. Daarmee wordt teruggekomen op de eerdere intentie van het gemeentebestuur om de volumeknop in de strandbars naar beneden te draaien: van 80 decibel naar 75. Voor de strandbarhouders is de beslissing om dat niet te doen een goede zaak. Zij pleitten de voorbije dagen al om de volumeknop niet dicht te draaien. Vorig jaar waren er nog heel wat klachten van omwonenden. Vooral in Het Zoute was er sprake van geluidsoverlast. De gemeente zegt wel streng te zullen controleren dat de opgelegde geluidsnorm dit jaar wél wordt gerespecteerd. "Vanaf de tweede overtreding moeten uitbaters verplicht een monitoringsysteem installeren. We willen het perfecte evenwicht tussen ambiance en rust voor omwonenden vinden. Al bleef de hinder vorig jaar uiteindelijk wel binnen de perken. Het is niet omdat één persoon buiten de lijntjes kleurt, dat iedereen dat doet", zegt burgemeester Lippens. (MMB)