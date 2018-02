Volume in strandbars gaat omlaag GEMEENTE WIL GEEN GELUIDSOVERLAST ZOALS VORIGE ZOMER MEER MATHIAS MARIËN

17 februari 2018

02u29 0 Knokke-Heist Uitbaters van de Knokse strandbars moeten deze zomer de volumeknop een flink stuk naar beneden draaien. Na aanhoudende klachten over geluidsoverlast ligt de grens voortaan op 75 decibel in plaats van 80. "Een strand kan geen discotheek zijn", verklaart schepen Anthony Wittesaele.

Gedaan met bonkende beats op het strand van Knokke-Heist. Met de zomer van 2017 in het achterhoofd neemt het gemeentebestuur maatregelen. De lijst klachten oogde vorig jaar dan ook allesbehalve fraai. Vooral in het Zoute toverden enkele uitbaters hun strandbar om tot een partytent. De gevolgen lieten zich raden: beschonken feestvierders spoten flessen champagne leeg op het strand, waarna ze op de dijk schade aanrichtten. De klachten van omwonenden stapelden zich op. Verder was er op talloze momenten sprake van geluidsoverlast.





Controle

Die aanhoudende hinder was het gemeentebestuur beu. Op de volgende gemeenteraad wordt het nieuwe lastenboek in principe goedgekeurd. Een van de opvallendste punten is het terugbrengen van de geluidsnorm. Vanaf komende zomer is de limiet voor muziek in de strandbars vastgesteld op 75 decibel. In 2017 was dat nog 5 decibel meer. "Al is de geluidsbepaling veel genuanceerder dan dat. Na de goedkeuring zal het wel duidelijk worden", zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen). "Voor de duidelijkheid: het is zeker niet de bedoeling om de ambiance in de strandbars te verpesten. Beter afgestelde boxen, waarbij de muziek richting zee wordt gestuurd, kunnen al veel oplossen. We moeten er simpelweg op toezien dat de buurt leefbaar blijft voor de omwonenden. Een strand is geen plaats voor een disco." De gemeente zal er naar eigen zeggen op toezien dat de nieuwe regels gerespecteerd worden. Na een eerste overtreding volgt een verwittiging. De hardleerse uitbaters riskeren dat ze een verplicht monitoringssysteem moeten installeren als controle. De kostprijs daarvan loopt al snel op tot enkele duizenden euro's.





Kinderen

Bij de uitbaters overheerst een dubbel gevoel. "Ik snap dat de gemeente maatregelen wil nemen", zegt Daniel D'hooghe, voorzitter van de vzw van de strandbarhouders. "Maar zelf vind ik 75 decibel te stil, zeker omdat er een verschil is tussen de soorten stranden. Je hebt kinderstranden en feeststranden. Die diversiteit maakt het juist leuk voor de toeristen en inwoners. Maar jammer genoeg loopt het bij sommige beachbars soms de spuigaten uit. De beslissing valt dus zeker te begrijpen. En het is beter dan totaal geen muziek", stelt D'hooghe.