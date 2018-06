Volle zomeragenda in Knokke-Heist 19 juni 2018

Knokke-Heist heeft deze zomer weer heel wat activiteiten gepland. "Het seizoen start dit jaar extra vroeg, want vanaf juni staan enkele spectaculaire belevenissen op de kalender", klinkt het bij de dienst toerisme. Zowel voor de kunst- als sportliefhebbers is er keuze in overvloed. De laatste twee weekends van juni kunnen bezoekers een nieuwe fotomontage van Wim Tellier, SHARE, bewonderen op het strand ter hoogte van Casino Knokke. De nationale feestdag wordt gevierd met een luchtspektakel. Het North Sea Air Festival brengt op 21 juli een vliegshow boven de zee aan het strand van Knokke-Heist. Verder is er ook nog Kneistival, Knokke Hippique en de Antiekmarkt. Het volledige aanbod activiteiten is verzameld in de handige zomeragenda die online beschikbaar is op myKnokke-Heist.be of te verkrijgen is in beide toerismekantoren van Knokke-Heist. (MMB)