Volle zak zwerfvuil? Gratis limonade! 07 augustus 2018

02u44 0 Knokke-Heist Bij strandbar PuraVida in Knokke hebben ze een originele manier gevonden om het zwerfvuil op hun strand te verminderen. Kinderen die een volle vuilniszak met afval binnenbrengen, krijgen een gratis limonade.

Het fenomeen is al jaar en dag ingeburgerd op tal van muziekfestivals.





Twintig bekertjes ingezameld op de terreinen van pakweg het Cactusfestival of Rock Werchter? Een gratis bonnetje is de prijs. Dat principe voert Frederik Torresan nu ook in in zijn strandbar in Knokke. Wie een volle vuilniszak met afval binnenbrengt bij PuraVida, krijgt een gratis limonade als cadeau.





Het idee ontstond toen Torresan dag na dag vaststelde dat de omgeving van zijn strandbar bezaaid ligt met zwerfvuil. Vooral aan het sportstrand is het probleem groot. "Jongeren komen daar sporten en zich amuseren, maar 'vergeten' achteraf wel hun afval mee te nemen. Dat zorgt bij momenten voor een nest van vuiligheid", aldus Frederik. Daar komt nu dus verandering in met de hulp van de kinderen. Wij stellen de vuilniszakken ter beschikking en laten het afval ook ophalen", gaat Torresan verder. "Voor de gratis limonades hebben we een overeenkomst met Bionina." Op één dag tijd werden zo al acht volle vuilniszakken van 60 liter binnen gebracht. Voor de duidelijkheid: een zak van 60 liter klinkt veel, maar is na een tochtje over het strand snel gevuld. "Het bewijst dat er het probleem groot is", aldus Frederik. (MMB)