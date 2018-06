Volgende week wegenwerken in Kalvekeetdijk 23 juni 2018

In de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist worden vanaf maandag twee werken op hetzelfde ogenblik uitgevoerd. Vanaf de Kragendijk tot aan de oprit van de parking naar onder meer handelszaak Action wordt het fietspad langs de beide zijden van de rijbaan volledig vernieuwd. Tussen de inrit van de parking naar onder andere Action en de Natiënlaan wordt er een verzakt rioleringsdeksel hersteld. Deze werken duren tot en met vrijdag 29 juni. Door de werken is er lichte verkeershinder mogelijk. (MMB)