Vlindertuin moet de deuren sluiten MINISTER WEYTS SLUIT DIERENTUIN WEGENS GEEN GELDIGE VERGUNNING MATHIAS MARIËN

02 augustus 2018

02u45 0 Knokke-Heist De Vlindertuin op de Zeedijk zal deze zomer niet meer openen. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) besloot de tijdelijke dierentuin te sluiten nadat er geen geldige vergunning bleek te zijn. De kans is miniem dat het initiatief in de toekomst nog vervolg krijgt.

Enkele weken terug kondigden de verantwoordelijken van de Vlindertuin ter hoogte van de Wandelaar nog trots de komst van 'de grootste vlinder ter wereld' aan. Alles samen zouden er 25 verschillende soorten te zien zijn. Lang konden de bezoekers echter niet genieten van de vlinders. Na amper tien dagen werd de vlindertuin al gesloten. Op de website staat al enkele dagen 'door technische problemen', maar dat blijkt alles behalve het geval. Burgemeester Leopold Lippens (GBL) bevestigt dat er problemen zijn, maar laat de afhandeling ervan over aan de organisatoren. Daar moesten ze gistermiddag toegeven dat er meer aan de hand was. "Problemen met de vergunning", zegt woordvoerder Stijn De Corte.





Die problemen lijken alleszins onoverkomelijk. Sterker nog: de vlindertuin zal deze zomer niet meer openen. "Voor de organisatie is dit een financiële kater van jewelste. Het gaat om een administratieve nalatigheid", geeft de woordvoerder nog mee. Volgens minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) gaat het om meer dan een nalatigheid. "De aanvraag voor een vergunning om een dierentuin uit te baten, werd zeer laat ingediend. Onze diensten stelden alles in het werk om alles zo snel als mogelijk in orde te krijgen. Maar wat bleek? De vlindertuin was ondertussen al open gegaan zonder vergunning", laat de minister via zijn woordvoerder weten. "Toen we om bijkomende informatie vroegen, en die kwamen checken, bleek die helemaal niet te kloppen. Er verliepen heel wat zaken niet zoals het hoort." Details wil de minister niet kwijt. Al lijkt het erop dat het om onoverkomelijke obstakels ging. Op die manier komt er al zeer snel een einde aan de derde editie van de vlindertuin in Knokke-Heist.





Toekomst herbekijken

Sowieso zou het onmogelijk geweest zijn om de nodige vergunningen voor 1 september, de datum dat de tuin sowieso zou sluiten deze zomer, in orde te krijgen. "We gaan deze zomer niet meer openen", bevestigt Stijn De Corte. "Na dit zomerseizoen zou de toekomst al herbekeken worden. Dat zal nu de komende weken al gebeuren." Het heeft er echter alle schijn van dat het einde van de vlindertuin in Knokke-Heist definitief is. Gistermiddag stonden alvast enkele bezoekers troosteloos te wachten voor een gesloten deur. Een briefje met uitleg hangt er niet.