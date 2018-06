Vliegtuigjes rijden zich vast op strand 16 juni 2018

02u51 0 Knokke-Heist De Zoute Air Trophy op het Albertstrand van Knokke is gisteren écht van start gegaan.

a de veiligheidsproblemen en het wisselvallige weer van donderdag, verliep het gisteren aanvankelijk vlot. In de voormiddag landden tientallen vliegtuigjes op het strand. Toch doken opnieuw enkele problemen op. Verschillende vliegtuigjes kwamen na hun landing vast te zitten in het zand en moesten met mankracht en een jeep weggetrokken worden. Al was dat niet het enige probleem. Op de landingsbaan was ook een golfbreker komen bloot te liggen. Voor de luchtvaartautoriteiten was dat meteen het sein om het licht op rood te zetten. Om te voorkomen dat het event in het water zou vallen, werd beslist de landingsbaan te verplaatsen richting waterlijn. Het probleem is dat er daardoor minder tijd is voor het hoog water. "Er is daarom beslist om de vliegtuigjes een uur langer te laten landen 's avonds. Op die manier kunnen er toch nog voldoende landen", klinkt het bij de organisatie. Een extra maatregel is dat externe piloten niet meer toegelaten worden op Knokke Airport. Enkel wie gisteren of donderdag al geregistreerd was, kan nog deelnemen. "We doen alles om het event veilig te laten verlopen. Dat is de absolute prioriteit. Ook voor ons is dit allemaal nieuw", zegt Rik Coppejans van Zoute Air Trophy. De geplande sessies voor vandaag en morgen kunnen in principe wel aangevat worden. (MMB)