Vliegtuigbom opgegraven bij werken 14 mei 2018

In de Albrecht Rodenbachstraat werd zaterdagavond een oude vliegtuigbom blootgelegd tijdens werken op een binnenkoer met garageboxen. Volgens de politiezone Damme/Knokke-Heist was er niet meteen gevaar voor de omgeving, maar was de springstof in de bom wel nog actief.





De politie beveiligde de binnenkoer en riep ontmijningsdienst DOVO ter plaatse. Die nam de vliegtuigbom van een halve meter lang mee richting de kazerne in Zeebrugge. Ter plaatse ontmantelen bleek niet nodig. De vliegtuigbom werd gecontroleerd tot ontploffing gebracht.





(MMB/BBO)