Vleermuizen spotten in Zwin 21 augustus 2018

De provincie houdt op zaterdagen 1, 8 en 15 september vleermuizenavonden in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. De toer start telkens om 20 uur. Zwingids Jan Talloen verwelkomt de bezoekers en geeft uitleg over vleermuizen. Bij zonsondergang neemt hij de deelnemers mee in het park. Met een batdetector gaan ze samen op zoek naar vleermuizen. De avond wordt afgesloten met een drankje en een snack. De activiteit kost 12 euro per volwassene en 5 euro voor kinderen tussen 6 en 17 jaar. Inschrijven kan via www.zwin.be/vleermuizenavond. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 20 per avond. (BHT)