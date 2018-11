Vlaanderen moet galeriehouder 26.360 euro voor gerooide haag 14 november 2018

02u24 0 Knokke-Heist Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid moet een schadevergoeding van 26.360 euro betalen aan kunstgalerijhouder Dennis Hanegreefs uit Knokke, omdat het zonder zijn toestemming een beschermde meidoornhaag rooide. Hanegreefs gaat mogelijk toch in beroep.

De 50 jaar oude struik stond rond zijn domein langs de Stationsweg in Dudzele, waar tot enkele jaren geleden het tweesterrenrestaurant van Danny Horseele gevestigd was. Intussen vind je er restaurant A11. In 2014 ontdekte Hanegreefs dat het stukje beschermd groen spoorloos verdwenen was. Onderzoek bracht aan het licht dat het Agentschap Wegen en Verkeer de haag verwijderde, "omdat ze een gevaar vormde voor fietsers".





De burgerlijke rechter in Brugge oordeelde gistermorgen dat rooien absoluut niet nodig was. "De haag had perfect op dezelfde plaats kunnen blijven staan. Normaal snoeien had voldoende geweest", klonk het. Hoewel Hanegreefs en zijn advocaat Patrick-Bernard Martens na jaren procederen eindelijk hun slag thuishalen, gaan ze wellicht toch in beroep.





"Ik wil aan deze zaak geen cent verdienen, maar wil op zijn minst de haag in een deftige staat kunnen herstellen", reageert de galeriehouder. "De werken daarvoor zijn door onze expert begroot op 50.000 euro. Ik zou volgens de rechter dus geld moeten toesteken, terwijl ik geen enkele fout heb gemaakt. Dat is waanzinnig." Hanegreefs baat al meer dan 30 jaar de Robinson Art Gallery in Knokke uit. In 2011 nam hij deel aan het VTM-programma 'Stille Weldoeners'. (SDVO)