Vitrine spat uit elkaar: Mercedes bedolven onder glas MATHIAS MARIËN

19 januari 2018

02u35 0 Knokke-Heist Een Mercedes van 50.000 euro is rijp voor de schroothoop door ontelbare glasscherven op het koetswerk. Felle rukwinden deden de zes meter hoge vensters van Garage Proot langs de Natiënlaan in Knokke plots uit elkaar spatten. "We moeten alle wagens controleren op mogelijke schade."

Mercedes- en Smartgarage Proot is momenteel deels dichtgetimmerd, nadat de storm er lelijk huis hield. Het grote raam begaf het gisterochtend even na 8 uur voor een groot stuk onder de hevige rukwinden. "Vlak voordien zag ik hoe de vensters dreigden in te vallen. We stelden alles in gereedheid om in te grijpen, maar toen was het al te laat", zucht zaakvoerder John Proot. "Gelukkig konden we zelf ontkomen en raakte niemand bedolven onder het glas. Een geluk bij een ongeluk."





Het overgrote deel van de vitrine bleef gespaard, maar toch was de ravage in de garage aanzienlijk. Overal lagen glasscherven op de grond. Een splinternieuwe Mercedes E200d stond net voor het glas geparkeerd en ving de grootste klap op. De wagen - met een verkoopwaarde van 50.000 euro - lag volledig bedolven onder de scherven. Het koetswerk liep zware schade op. Ook de voorruit is gebarsten. De Mercedes is rijp voor de schroothoop. "De andere wagens zullen afzonderlijk gecontroleerd worden op eventuele schade", aldus Proot. Het grootste gevaar schuilt in kleine glasdeeltjes die krassen kunnen veroorzaken aan het koetswerk.





Begrip

De garage bleef door de stormschade de hele dag gesloten. Met een briefje aan de deur werd klanten vriendelijk gevraagd begrip op te brengen voor de situatie. Een gespecialiseerde firma kwam meteen ter plaatse om het grote gat in de vitrine dicht te maken. De komende dagen zal pas duidelijk worden hoe hoog de financiële schade oploopt. Nieuwe vensters worden in de loop van volgende maand verwacht.