Villa aan Lippenslaan in brand gestoken VASTGOEDMAKELAAR GAAT DOOR MET PRESTIGEPROJECT MATHIAS MARIËN

26 maart 2018

02u37 0 Knokke-Heist De brandstichting die vrijdagavond een leegstaande villa langs de Lippenslaan in de as legde, zal de toekomstplannen voor de site niet vertragen. Vastgoedmakelaar Frank De Palmenaer hoopt er een prestigieus project uit te bouwen.

Het was een ware vuurzee die vrijdagavond uitbrak in het leegstaande pand ter hoogte van de Lippenslaan. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het huis. Door de verwoestende kracht van de brand stortte het dak grotendeels in. De hulpdiensten hadden de situatie relatief snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat de villa helemaal vernield raakte. "Tijdens de bluswerken hebben we alles in het werk gesteld om omliggende panden te vrijwaren. Dat is uiteindelijk gelukt. Er moest ook niemand geëvacueerd worden en er zijn geen gewonden", zegt de brandweer. De brandweerlieden bleven nog een hele tijd ter plaatse om na te blussen. Hun snelle ingrijpen voorkwam dat het vuur oversloeg naar de bosrijke omgeving.





Sloopvergunning

Vastgoedmakelaar Frank De Palmenaer kocht de gronden enkele jaren geleden op. "In de gebouwen was er geen water of elektriciteit meer. Zo'n vuurzee ontstaat niet zomaar", zucht De Palmenaer, die het raden heeft naar een motief. Volgens buurtbewoners werd de leegstaande villa vaak ingepalmd door illegalen en daklozen, al is het niet duidelijk of er een verband is. Het parket van Brugge stelde een deskundige aan om de precieze oorzaak te achterhalen. De vaststellingen geven de hypothese van de eigenaar gelijk: het vuur werd aangestoken. Op de terreinen langs de Lippenslaan hoopt de makelaar desondanks nog steeds een prestigieus project uit de grond te stampen. De sloopvergunning voor de oude gebouwen had hij al op zak. "In principe zullen de plannen geen vertraging oplopen. Een concrete invulling is er evenwel nog niet." Bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist hopen ze alvast dat die invulling er snel komt. "Die plaats is al langer een van de kankerplekken van onze gemeente. Tot hiertoe kwam er nog geen realistisch voorstel op tafel waarin alle partijen zich konden vinden. En als die er dan wel was, werd de uitvoering niet verder gezet. We willen zo snel mogelijk een oplossing. De grond ligt in het hart van Knokke", zegt schepen van Stedenbouw Kris Demeyere (Gemeentebelangen).





Onroerend erfgoed

De uitgebrande villa kent een lange geschiedenis en staat zelfs op de lijst van onroerend erfgoed. Een beschermd gebouw is het evenwel niet. In de beginjaren 1900 deed 'villa Petit St. Michel' nog dienst als gastenverblijf. Het braakliggend terrein werd afgelopen weekend afgeschermd met extra dranghekken en politielint.