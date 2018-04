Vierde generatie neemt fakkel over STRANDBAR ALBERSTRAND KRIJGT EMMY (32) AAN HET ROER MATHIAS MARIËN

06 april 2018

02u46 0 Knokke-Heist De opvolging is verzekerd: strandbar Albertstrand is sinds dit seizoen in handen van Emmy D'Hooghe (32). Het is ondertussen de vierde generatie van de familie die de uitbating in leven houdt. "Toch zal ik nog dagelijks in de bar te zien zijn. Ik kan het niet missen", zegt papa Daniel D'hooghe (64).

Gevraagd naar de geschiedenis van de familie D'Hooghe op het strand van Knokke-Heist, verschijnt een grote glimlach op het gezicht van Daniel. "Dat is een héél lang verhaal", zegt hij trots. Al begin jaren 1930 was zijn grootvader de grondlegger van de commerciële activiteiten op het Albertstrand. "Verder dan het verhuren van strandcabines en stoeltjes ging dat niet. Als je anno 2018 rond je kijkt, weet je meteen waar het verschil zit. Het is ongelofelijk commercieel geworden", grinnikt Daniel. Nochtans lag hij begin deze eeuw zélf aan de basis van de ommekeer. Na een lange procedure, begon Daniel als eerste een echte strandbar aan de Belgische kust.





Geen seconde spijt

"Ik was eigenlijk nooit van plan de concessie van mijn vader en grootvader verder te zetten", vertelt Daniel terwijl hij geniet van de rust in 'Albertstrand' aan het gelijknamige strand. "Pas toen hij begon te sukkelen met zijn gezondheid en mijn vrouw in verwachting was, besloot ik de stap te zetten. Een keuze die ik me nog geen seconde heb beklaagd." De voorbije 32 jaar was Daniel een van de bekendste strandgezichten in Knokke-Heist. Hij is dan ook trots dat zijn dochter Emmy (32) in zijn voetsporen treedt. "Als kind ben ik opgegroeid op het strand. Terwijl papa werkte, liep ik te ravotten. Mijn band met de zee en het strand was er dus al heel vroeg", glimacht Emmy. De vrouw start met vol enthousiasme aan haar nieuwe uitdaging. Al zal dat de komende tijd nog steeds gebeuren onder het goedkeurend oog van haar vader. "Klopt, ik zal hier nog bijna dagelijks komen", knipoogt Daniel. "Ik hou ervan om onder de mensen te komen en kan nu overal wat praten en iets drinken. Zalig." De komende jaren blijft de man wel actief als voorzitter van de vzw voor strandbarhouders.





Over de toekomst van de strandbars heeft de man een eigen mening. "Ze trekken steeds meer jongeren aan, maar moeten om 20 uur sluiten. Ik zie er dus zeker potentieel in om een soort van feestbars te openen op het strand", zegt D'Hooghe. "Natuurlijk moet daarvoor de juiste locatie gevonden worden", klinkt het. De toekomst van 'zijn' strandbar is alvast verzekerd. De 8-jarige kleinzoon van Daniel stelt zich nú al kandidaat om de fakkel over te nemen van zijn mama. "Dat maakt ons heel trots", besluiten Emmy en Daniel in koor.