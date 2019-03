Vier verdachten naar correctionele rechtbank voor ramkraak bij Philipp Plein Siebe De Voogt

26 maart 2019

16u26 0 Knokke-Heist Vier Roemenen moeten zich binnenkort voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden voor een ramkraak vorige zomer bij Philipp Plein in Knokke-Heist. Dat heeft de raadkamer dinsdagmorgen beslist. Intussen blijkt het gerecht de derde voortvluchtige ramkraker te hebben gevat.

In de nacht van 16 op 17 juli vorig jaar reden drie gemaskerde mannen vanuit Nederland met een wagen met gestolen nummerplaat naar kledingwinkel Philipp Plein langs de Kustlaan. Ze gooiden met een betonblok de glazen toegangsdeur aan diggelen en namen uiteindelijk de vlucht met kleren ter waarde van 64.000 euro. De politie kon de ramkrakers onderscheppen in Sint-Laureins. Vasile-Anton B. en Adrian G. probeerden nog te voet weg te vluchten, maar werden geklist. Hun kompaan kon wel ontkomen en was maandenlang spoorloos. Dinsdagmorgen bleek ook een derde verdachte ramkraker effectief in de cel te zitten. De raadkamer verwees de man en zijn twee kompanen door naar de correctionele rechtbank. Al zeker tot hun proces blijven ze in de cel. Ook een vierde betrokken zal zich binnen een drietal weken mee voor de rechter moeten verantwoorden. Wat zijn rol precies was, is niet duidelijk.