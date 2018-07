Vier museumavonden in Museum Sicfala 24 juli 2018

Tot en met het einde van de zomer zijn er nog vier Paljas Museumavonden in het Museum Sincfala in Ramskapelle. Het museum is op donderdag 26 juli open van 18 tot 22 uur en op 2 en 9 augustus voor folk, shanty, kleinkunst en activiteiten voor kinderen. Om 19 uur start een rondleiding doorheen het museum. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen op zoektocht, of deelnemen aan echte volksspelen. Om 20 uur treedt dan het Shantykoor Blankenberge op in de gemeentelijke basisschool Het Anker. (MMB)