Vier Belgen in kwartfinale op 15.000$-toernooi Duinbergen 26 juli 2018

02u35 0

Tennis

Op het 15.000$-toernooi van Duinbergen hebben vier Belgen zich geplaatst voor de kwartfinales.





Derde reekshoofd Jonas Merckx (ATP499) had drie sets nodig om voorbij de Roemeen Fetisleam (ATP1188) te geraken. Merckx haalde het met 6-2,5-7,6-3-cijfers.





Ook Maxime Pauwels, ATP690 en vijfde reekshoofd, kon pas na drie sets (7-6,4-6,6-4) het zegegebaar maken tegen Sinclair (ATP1282).





Eerste reekshoofd Zizou Bergs (ATP458) haalde het in twee sets van de Roemeen Manole (ATP1300).





De laatste Belg in de kwartfinale kwam uit het duel tussen Roeselarenaar Jeroen Vanneste (ATP554) en wildcardspeler Benjamin Dhoé (ATP1240). De West-Vlaming verloor de eerste set met 5-7 maar haalde het dan vlot met twee keer 6-1.





Voor Tom Pisane, die van een wildcard genoot, werden de achtste finales het eindstation. Pisane moest met 6-3,6-4-cijfers een knieval maken voor de Chileen Saez, ATP497 en tweede reekshoofd.





Verder wisten ook de Roemeense kwalificatiespeler Giusca (ATP1889), de Italiaan Prevosto (ATP1224) en de Nederlander Gerritsen (ATP776) zich te plaatsen bij de laatste acht. (BPN)