VIDEO. Zes jaar na verwoestende brand kunnen klokken Sint-Niklaaskerk opnieuw luiden (in theorie) Mathias Mariën

02 april 2019

13u01 0 Knokke-Heist De Sint-Niklaaskerk in Westkapelle kan opnieuw de klokken laten luiden. Dinsdagochtend werden drie nieuwe bronzen exemplaren in de toren van de kerk gehesen. In het brons staan spelende kinderen afgebeeld en is de tekst “Na de verwoestende brand van 26 maart 2013 in eer hersteld” aangebracht als eeuwig aandenken aan de verwoestende brand. Op 6 december wordt de polyvalente kerk ingewijd.

Het was geen alledaags zicht dinsdagochtend aan de Sint-Niklaaskerk. Pastoor Willy Snauwaert zegende en zalfde er de nieuwe klokken die vanaf nu in de toren van de kerk in opbouw te bewonderen zijn. Dat het niet zomaar klokken zijn, bewijst de afkomst van de bronzen exemplaren. Vertegenwoordigers van de afdeling Stadsontwikkeling, de Kerkfabriek van de Sint-Niklaasparochie, architectenbureau Bressers en aannemer Artes brachten in oktober vorig jaar een werkbezoek aan de Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en fabriek van torenuurwerken in Eindhoven. In ’s werelds befaamdste klokkengieterij werden drie nieuwe klokken voor de Sint-Niklaaskerk gegoten. Het bedrijf produceerde onlangs nog klokken voor de Nôtre Dame in Paris, de beiaard voor een kerk in München en Berlijn, Gotemba in Japan, Scottsdale in Arizona USA en de Filipijnen.

6 jaar later

Dinsdagochtend werden de drie nieuwe bronzen klokken met het zwaar materiaal in de toren van de Sint-Niklaaskerk gehesen. Het grootste exemplaar weegt maar liefst 420 kilogram en draagt de naam Sint-Niklaas, naar de patroonheilige van de kerk. Een kleiner exemplaar van 390 kg, genaamd Marie-Jozef, is versierd met palmtakken en de Latijnse zin “Audite: annuntio vobis gaudium magnum” (“hoor: ik kondig u grote blijdschap”). De kleinste klok (330 kg) kreeg de voornaam Jan toebedeeld en is geïllustreerd met het tafereel van de bruiloft in Kana. De gegraveerde tekst vermeldt: “ter ere van Jan Lavaert - hier pastoor van 1989-2014”. Net vorige week - op 26 maart - was het precies zes jaar geleden dat een zware brand de volledige kerk vernielde. Dat de lokale bevolking nog steeds veel waarde hecht aan de Sint-Niklaaskerk en de heropbouw ervan, was duidelijk merkbaar aan de talrijke aanwezigen tijdens het hijsen van de klokken.

6 december

De werken aan de heropbouw schieten ondertussen goed op. Op 6 december dit jaar komt Sinterklaas het vernieuwde gebouw officieel openen. Tijdens de werken worden zoveel mogelijk van de overblijvende materialen na de brand hergebruikt. Burgemeester Leopold Lippens (GBL) liet eerder verstaan hoe belangrijk de heropbouw is. “De combinatie van een meer intieme ruimte voor misvieringen, huwelijken en uitvaartplechtigheden, gecombineerd met een moderne stadshal voor feesten en voorstellingen zal een enorme meerwaarde betekenen”, klonk het bij de start van de werken. Binnenkort start de installatie van het pronkstuk van de vernieuwde kerk: de 26-meter hoge torenspits met led-verlichting.