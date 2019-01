VIDEO: ‘Snowkiten’ op het strand? In Knokke-Heist doen ze dat zo Mathias Mariën

24 januari 2019

14u21 5 Knokke-Heist Een 25-jarige inwoner van Knokke-Heist heeft van het winterweer gebruik gemaakt om te ‘snowkiten’ op het strand van zijn thuisgemeente. Het leverde meteen mooie beelden op.

Dankzij het dikke sneeuwtapijt aan de kust, kun je op het strand niet alleen langlaufen of sleetje glijden van de kliffen maar ook snowkiten. Dat is dus ook het geval in Knokke-Heist. Donderdagochtend demonstreerde Pieter-Jan Buekens met een paar ski’s en een kite alvast zijn kunnen. Voor de 25-jarige een ontspannend en deugddoend tussendoortje na zijn examens geneeskunde aan de KUL en zijn komende stage in het AZ Zeno.