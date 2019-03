VIDEO. Seaking brengt eresaluut aan alle kustgemeenten tijdens laatste vlucht Mathias Mariën

21 maart 2019

09u47 0 Knokke-Heist De Belgische Luchtmacht neemt donderdagochtend afscheid van de legendarische Sea-King-helikopter. Honderden nieuwsgierigen hebben postgevat op de verschillende stranden om het spektakel van dichtbij mee te maken.

Na bijna 60.000 vlieguren, 3.307 reddingsmissies en 1.756 geredde personen komt er een eind aan 43 jaar trouwe dienst van deze ‘Zeekoning’. Om 9.30 uur landde de reddingshelikopter op het strand van Knokke-Heist. Burgemeester Graaf Leopold Lippens van Knokke-Heist was zichtbaar enthousiast en kreeg als eerste kustburgemeester deze beachflag overhandigd op het strand ter hoogte van het Lichttorenplein. De Sea King zal deze voormiddag om de 10 minuten een van de andere negen andere kustgemeenten aandoen. De vlag met daarop de eindbalans van 43 jaar reddingsoperaties van het Sea King-team, krijgt in Knokke-Heist alvast een prominente plaats in de gloednieuwe hoofdredderspost. Even na 11 uur houdt de Seaking een laatste keer halt in Koksijde.