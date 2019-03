VIDEO. Sea King brengt eresaluut aan alle kustgemeenten tijdens laatste vlucht Mathias Mariën

21 maart 2019

09u47 0 Knokke-Heist De Belgische Luchtmacht heeft donderdagochtend afscheid genomen van de legendarische Sea King-helikopter. Honderden nieuwsgierigen vatten post op de verschillende stranden om het spektakel van dichtbij mee te maken. “Dit is een emotioneel moment”, was de meest gehoorde reactie.

Na bijna 60.000 vlieguren, 3.307 reddingsmissies en 1.756 geredde personen komt er een eind aan 43 jaar trouwe dienst van de ‘Zeekoning’. Om 9.30 uur landde de reddingshelikopter op het strand van Knokke-Heist. Burgemeester Graaf Leopold Lippens was zichtbaar enthousiast en kreeg als eerste kustburgemeester deze beachflag overhandigd op het strand ter hoogte van het Lichttorenplein. De vlag met daarop de eindbalans van 43 jaar reddingsoperaties van het Sea King-team, krijgt in Knokke-Heist alvast een prominente plaats in de gloednieuwe hoofdredderspost. In de loop van de ochtend landde de reddingshelikopter om de 10 minuten in elke kustgemeente. Zowel in Blankenberge als Zeebrugge kreeg de bemanning een staande ovatie. Even na 11 uur hield de Sea King vervolgens een laatste keer halt in Koksijde.

Spotters

Op de stranden waren honderden aanwezig om de helikopter een laatste keer van dichtbij te zien. Vico Sanders (39) uit Gistel werkt als zandstraler en nam speciaal verlof om het afscheid live mee te maken. Ook Lien Lamberts (27) uit Gent was erbij. Zij pinkte een traantje weg toen de Sea King na zijn laatste vlucht definitief vertrok. “Als vliegtuigspotters hebben we die helikopter duizenden keren op foto en zelfs op dia”, reageert Vico. “Ik ben er mee opgegroeid. Telkens ik die heli in de lucht zag vliegen, was ik gelukkig. Het was een kippenvelmoment toen de Sea King landde op het strand. Het is een machtig toestel dat iedereen kent.” Even na 11 uur landde de Sea King dan uiteindelijk op het strand van Koksijde, waar de basis is gevestigd van de helikopter. Rudy Theys, ex-korpscommandant van de basis, stond op de eerste rij. “De Sea King en Koksijde zijn als twee handen op één buik. Elke inwoner draagt die helikopter op handen. Dat is ook te zien aan de grote opkomst”, zegt Rudy.

Museum?

Burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde sprak vol lof over de helikopter. “We nemen nu afscheid van de Sea King, een icoon. Ik ben dan ook blij dat we een van die heli’s hebben gekregen. Het toestel zal een ereplaats krijgen in de Robert Vandammestraat. Oud-gedienden zullen de helikopter onderhouden. Wie weet, komt er ooit nog een museum rond de beroemde helikopter. Iedereen kent het toestel, niet alleen dankzij de serie en film Windkracht 10. De Sea King heeft met zijn vele reddingsoperaties Koksijde op de kaart gezet.”