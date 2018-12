VIDEO. Politie zoekt deze man voor steekpartij in Knokke-Heist: slachtoffer (47) buiten levensgevaar Mathias Mariën

20 december 2018

15u11 31 Knokke-Heist Het gerecht heeft beelden vrijgegeven van de man die wordt verdacht van poging doodslag in Knokke-Heist. De man stak vorige week een 47-jarige vrouw neer in haar eigen woning in de Cipressenstraat en is sindsdien spoorloos. Wellicht gaat het om een inbreker die op heterdaad werd betrapt.

“Op vrijdag 14 december 2018 omstreeks 10.20 uur werd een vrouw neergestoken door een onbekende man in haar woning in de Cipressenstraat in Knokke-Heist”, meldt de federale politie. “Een man werd die dag rond 8.13 uur in de buurt opgemerkt. Na de steekpartij vluchtte de man naar het station van Knokke, om vervolgens via de Knokkestraat verder te wandelen naar Heist.”



Het gerecht heeft een duidelijk beeld van de verdachte, maar weet vooralsnog niet wie de man is. De verdachte heeft een normale lichaamsbouw en donker opgeschoren haar. Op het moment van de feiten droeg hij een kaki broek, een jas met kap en donkere schoenen met witte zolen en een witte verticale streep op de hiel. Hij droeg eveneens een donkere rugzak met enkele witte stippen.

Kunstmatige coma

Het 47-jarige slachtoffer, een moeder van twee kinderen, kwam vorige week vrijdag thuis van de tennisclub toen ze in haar woning werd geconfronteerd met de verdachte. De meest voor de hand liggende piste blijft dat de man aan het inbreken was en op heterdaad werd betrapt.



Het slachtoffer kreeg verschillende messteken toegediend in de nek en armen. Mogelijk probeerde de vrouw zich te verdedigen en stak de verdachte daarom zo vaak.

Het slachtoffer lag enkele dagen in een kunstmatige coma, maar is ondertussen buiten levensgevaar. Ze kon na de steekpartij nog zélf de politie bellen en verklaarde dat ze werd neergestoken. “Maar het is niet mijn man, wel een indringer", klonk het aan de telefoon. De hulpdiensten snelden ter plaatse en de brandweer moest een raam van de voordeur forceren om binnen te geraken. Daar troffen ze de zwaargewonde vrouw aan.

De politie hoopt met het opsporingsbericht meer te weten te komen over de vooralsnog onbekende dader.

Eerdere inbraak

De familie van het slachtoffer, een Scandinavische vrouw uit het Brusselse die enkele maanden geleden naar de nieuwe wijk verhuisde, mag in het belang van het onderzoek geen commentaar kwijt op de nieuwe ontwikkelingen. Ook over de precieze toestand van de vrouw en haar eigen verklaringen mogen ze niks zeggen.

In de Cipressenstraat zijn de weinige buren nog steeds in shock. Opmerkelijk: kort voor de steekpartij zag een vrouw vanuit haar raam hoe een man - vermoedelijke dezelfde dader - probeerde binnen te breken in een andere woning in de wijk. Toen ze dat opmerkte belde de ongeruste vrouw meteen de bewoonster. Die stond op dat moment echter onder de douche en hoorde de telefoon niet.

De mogelijke inbreker raakte uiteindelijk niet binnen en droop af. Wellicht had hij kort nadien meer succes in het huis van de 47-jarige vrouw, met de gekende gevolgen.

Wie denkt meer te weten over de dader kan contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800/30.300 of via dit antwoordformulier.