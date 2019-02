Verzakt riooldeksel wordt hersteld Mathias Mariën

15 februari 2019

10u58 0 Knokke-Heist In opdracht van het AGSO wordt er een verzakt rioleringsdeksel in het wegdek van de Kalvekeetdijk tegenaan de Natienlaan in Knokke-Heist vernieuwd.

Deze werken starten op maandag 18 februari en staan tot vrijdag 22 februari gepland. De zuidelijke rijstrook van de Kalvekeetdijk wordt ter hoogte van de werkzone afgesloten voor het verkeer. Het verkeer komende van de Natiënlaan zal nog de Kalvekeetdijk in de richting van Heist kunnen inrijden. Het verkeer komende uit de richting van Heist zal via de Herenweg en de verbindingsweg tussen het bedrijvenpark ’t Walletje en de Natiënlaan omgeleid worden in de richting van de Natienlaan. Vanuit de richting van Heist blijft de parkbegraafplaats en AZ Zeno bereikbaar.