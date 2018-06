Vernieuwde Duinbergenlaan feestelijk geopend 30 juni 2018

Het gemeentebestuur heeft gisteren het eerste deel van de vernieuwde Duinbergenlaan in Duinbergen officieel geopend. "Na anderhalf jaar werken heeft de buurt een transformatie ondergaan", zegt schepen van Openbare Werken Philippe Vlietinck.





De totale kostprijs voor de eerste fase van de renovatie bedraagt 4,5 miljoen euro. Een fiks bedrag, maar het resultaat mag dan ook gezien worden. De brede wandelboulevards, die vertrekken vanuit het station en lopen tot aan de Zeedijk, zijn speciaal ingericht om ook mindervaliden vlot te kunnen laten passeren. "Het grootste aandachtspunt daarbij was om te werken zonder hoge drempels. Wanneer ook de tweede fase van de Duinbergenlaan zal afgewerkt zijn, zal er op het volledige traject maximaal een hoogteverschil van twee centimeter zijn", zegt schepen Philippe Vlietinck (GBL). Bovendien is ook het volledige rioleringsstelsel vernieuwd. "Aan het station is een regenwaterpompstation gebouwd met de grootste pompcapaciteit in de gemeente", aldus Vlietinck. Gisterenmiddag werd het eerste deel van de Duinbergenlaan alvast feestelijk geopend. Burgemeester Leopold Lippens (GBL) kwam mee het lintje doorknippen. De volgende fase van de werken aan de Duinbergenlaan start in september 2019. "Dat wordt opnieuw wat doorbijten, maar eenmaal afgewerkt zal het een fantastische boulevard zijn", stelt het gemeentebestuur. (MMB)