Vernieuwde Delhaize opent donderdag de deuren: "modernste filiaal van West-Vlaanderen"

11 december 2018

17u03 0

Langs de Kustlaan in Knokke opent donderdag de compleet vernieuwde Delhaize. De winkel onderging een metamorfose en moet de modernste Delhaize van West-Vlaanderen worden. “De bedoeling is om de winkelervaring te optimaliseren”, klinkt het bij de warenhuisketen. De voorbije weken waren werkmannen druk in de weer om de supermarkt om te bouwen. De inrichting is helemaal vernieuwd en opnieuw ontworpen. Zo is in de winkel een intuïtief parcours ingericht en staan schermen opgesteld waarop klanten hun bestelling kunnen plaatsen voor levering in de winkel of thuis. Het assortiment blijft ongeveer gelijk, al ligt de nadruk meer op bioproducten. Voor klanten met weinig tijd is er ook nog een leuke nieuwigheid: een ingekort winkelparcours langs de belangrijkste producten. Met dit nieuw concept legt Delhaize de focus op convenience, inspiratie en innovatie. Vanaf donderdag kunnen klanten het concept zelf ontdekken.