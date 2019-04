Vernieuwd Kraaiennestplein krijgt steeds meer vorm MMB

02 april 2019

09u04 0 Knokke-Heist In opdracht van de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) legt een aannemer momenteel de laatste hand aan de afwerking van het Kraaiennestplein in de wijk Heulebrug in Heist.

Tijdens de duur van deze werkzaamheden zijn de aangrenzende straten Loopplank en Bakboord ter hoogte van werkzaamheden afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via Breed Veertien, Roergang en Slipsteek. Het Sociaal Huis is bereikbaar via Peilstok en Bakboord. Via Loopplank bereik je het wijkkantoor van de lokale politie. Vanaf de paasvakantie worden het Kraaiennestplein en omringende straten weer opengesteld voor het verkeer.