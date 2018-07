Verkeersmaatregelen voor Nacht van het Zoute 28 juli 2018

In Knokke-Heist kan je vrijdag 3 augustus van 17 tot 23 uur terecht voor de Nacht van het Zoute. De glamoureuze braderie met modeshows en andere events lokt elk jaar veel kooplustigen naar de winkelstraten in het Zoute. Om de Nacht van het Zoute vlot te laten verlopen, nemen de organisatie en hulpdiensten extra verkeers- en veiligheidsmaatregelen. Het Albertplein en de Kustlaan, tussen het Driehoeksplein en de Sparrendreef, zijn autovrij van 7 uur tot middernacht. De politie laat de auto's takelen die nog op de site staan. De Kustlaan is verkeersvrij van 16 uur tot middernacht. De verkeersvrije zone op de zeedijk, tussen het Lichttorenplein en de Ebbestraat, wordt opgeheven van 16 tot 11 uur de volgende ochtend. De zijstraten van de Kustlaan zijn bereikbaar voor plaatselijk verkeer via de zeedijk. De politie vraagt zoveel als mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken. (MMB)