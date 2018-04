Verkeersmaatregelen door werken 11 april 2018

Vanaf maandag 16 april tot dinsdag 24 april worden er herstellingswerken uitgevoerd in de Kustlaan in Knokke-Heist vanaf huisnummers 198 tot 351. Op hetzelfde moment starten de voorbereidende werken waarbij de rijwegdeksels tussen de Bronlaan en De Wielingen vernieuwd worden. Tijdens de uitvoering van deze voorbereidende werken is van 16 tot 22 april éénrichtingsverkeer toegelaten in de Kustlaan in de richting van de Bronlaan naar de Wielingen. Op donderdag 23 april en vrijdag 24 april wordt de slemlaag op het bestaande asfalt aangebracht waardoor er op deze dagen tussen 6.30 en 19.30 uur geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten in dit gedeelte van de Kustlaan. Het verkeer wordt omgeleid vanaf de rotonde met de Sparrendreef via Prins Filiplaan, Astridlaan en Bronlaan (en omgekeerd). Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in Tamarisklaan en Koningin Fabiolalaan. Het verkeer op de Zeedijk wordt omgeleid via de Ebbestraat naar de Kustlaan. (MMB)