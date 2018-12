Verkeersmaatregelen door werken aan Desmidtplein MMB

01 december 2018

Voor de voorbereidende werken op het Burgemeester Frans Desmidtplein in Knokke wordt het plein ter hoogte van de Piers de Raveschootlaan en Elizabetlaan vanaf maandag afgesloten voor het verkeer. Als de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien, zijn de werken gepland tot vrijdag 7 december. Er is een omleiding via Lippenslaan en Zoutelaan (en omgekeerd). Er zijn daardoor maatregelen van kracht. In de Albertlaan is enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de Victor Lamoralstraat in de richting van het Burgemeester Frans Desmidtplein. De Piers de Raveschootlaan is ter hoogte van de noordzijde van het Burgemeester Frans Desmidtplein volledig afgesloten voor autoverkeer. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten vanaf de Victor Lamoralstraat en vanaf de Jozef Mommenstraat in de richting van het Burgemeester Frans Desmidtplein. Voertuigen en aanhangwagens die langer zijn dan 10 meter, zijn verboden vanaf de Seb Nachtegaelestraat in de richting van het Burgemeester Frans Desmidtplein. (MMB)