Verkeersmaatregelen door Tussen2feestenloop MMB

20 december 2018

Op woensdag 26 december vindt om 19.00 uur de elfde editie van de Tussen2feestenloop plaats in Knokke-Heist. De organisatie en lokale politie nemen extra verkeers- en veiligheidsmaatregelen om de wedstrijd vlot te laten verlopen. Volg tijdens het sportevent dan ook steeds de richtlijnen van de seingevers en politie. Van 16.00 tot 22.00 uur zijn beide rijbanen van de Lippenslaan (tussen de Boudewijnlaan en Taborastraat), Dumortierlaan en Kustlaan (tussen de rotonde Driehoeksplein en Elizabetlaan) verkeersvrij. In deze straten is ook een parkeerverbod van kracht. De parking onder het Alfred Verweeplein blijft tijdens de wedstrijd bereikbaar. In de Lippenslaan wordt het verkeer richting de zeedijk ter hoogte van de Boudewijnlaan afgeleid naar de Piers de Raveschootlaan. De zijstraten van de Lippenslaan zijn tijdelijk doodlopend. Voor bijkomende informatie: www.tussen2feestenloop.be.