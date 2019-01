Verkeersmaatregelen door Mountainbike Beach Challenge in Knokke-Heist Mathias Mariën

21 januari 2019

11u46 0 Knokke-Heist Op zondag 27 januari vindt de 21ste editie van de Mountainbike Beach Challenge plaats tussen Duinbergen en het Zwin. Het sportevent start om 11.00 uur op het strand ter hoogte van beachclub RBSC Duinbergen. De politie en organisatie nemen extra verkeers- en veiligheidsmaatregelen om de wedstrijd vlot te laten verlopen. Respecteer steeds de verkeerssignalisatie en richtlijnen van de politie en seingevers.

Hieronder een overzicht van de verkeersmaatregelen:

Op zondag 27 januari is het verboden stil te staan of te parkeren in de straten die deel uitmaken van het parcours van de Mountainbike Beach Challenge.

Er is ook éénrichtingsverkeer van kracht in de Zeegrasstraat richting de Elizabetlaan (tussen de Duinendreef en Elizabetlaan), Zwinlaan richting de Bronlaan (vanaf de uitrit van het pad in de Zwinbosjes ter hoogte van de Camille Lemonnierlaan) en Bronlaan richting het Oosthoekplein (tussen de Zwin- en Noordzeelaan).

Het éénrichtingsverkeer in de Anemonenlaan (tussen de Zeedijk-Heist en Patriottenstraat) en Majoor Quaillestraat is tijdelijk opgeheven. Zo kan je via de Elizabetlaan, de Anemonenlaan, het Sint-Michielsplein en de Zeegrasstraat opnieuw naar de Elizabetlaan rijden. Tijdens de wedstrijd is het niet mogelijk via de Anemonenlaan door te rijden naar de zeedijk.

Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Majoor Quaillestraat, Zeedijk-Duinbergen (tussen de Lente- en Leeuwerikenlaan en tussen de Zeegrasstraat en Anemonenlaan), Duinbergenlaan (tussen de Petunialaan en Kwade Helling en tussen de Mimosastraat en het Krokussenpad) en Duinendreef (tussen de Meeuwendreef en Kwade Helling).

Er is geen verkeer toegelaten in de Leeuwerikenlaan (tussen de Jozef Nellenslaan en De Wandelaar), de Jozef Nellenslaan (tussen de Van Caillie- en Bergdreef), de Van Cailliedreef (tussen de Elizabet- en Jozef Nellenslaan), het Heuvelpad (tussen de Poststraat en Bocheldreef), de Duinendreef (tussen de Zeegrasstraat en Meeuwendreef) en het Krokussenpad (tussen de Duinendreef en Vossenhul).

De deelnemers van de Mountainbike Beach Challenge mogen van zaterdag 26 januari om 12.00 uur tot en met zondag 27 januari 2019 om 17.00 uur hun mobilhome exclusief parkeren op de zuidelijke parkeerstrook van de zeedijk ter hoogte van het Directeur-Generaal Willemspark.