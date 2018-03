Verkeershinder door werken 27 maart 2018

In opdracht van Eandis is een aannemer gisteren gestart met sleufwerken in het voetpad van de Graaf d'Ursellaan vanaf het kruispunt met de Serweytens de Mercxstraat tot aan de Albatrosstraat in Knokke-Heist. Tijdens de duur van deze werkzaamheden is de Serweystens de Mercxstraat afgesloten ter hoogte van de Graaf d'Ursellaan. Er is dan ook enkel plaatselijk verkeer toegelaten tussen de Visserskapellestraat en Graaf d'Ursellaan. Tussen de Serweytens de Mercxstraat en de Albatrosstraat is er parkeerverbod van toepassing. Deze werkzaamheden zijn gepland tot vrijdag. (MMB)