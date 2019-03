Vergeet Aalst, ook in Heist is 't plezant Bart Huysentruyt

03 maart 2019

16u56 0 Knokke-Heist 47 carnavalsgroepen hebben er zondagnamiddag een feest van gemaakt in de centrumstraten van Heist.

De stoet in de kustgemeente is traditiegetrouw één van de grootste van West-Vlaanderen. Er nemen dan ook heel veel carnavalsgroepen uit heel Vlaanderen deel. Zij zorgden voor een muzikaal en kleurrijk spektakel. In Heist wordt er minder nadruk gelegd op lokale thema’s. “We zijn hier vooral om plezier te maken”, zegt bezoeker Nick Demeulenaere. “Waarom Heist en niet Blankenberge? We wisselen graag eens af. Vorig jaar zijn we zelfs naar Eupen geweest. Elk carnavalsfeest is uniek. En Heist moet voor niemand onderdoen.”

