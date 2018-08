Verdachten van achtervolging aangehouden 04 augustus 2018

02u31 0

De twee verdachten van de wilde achtervolging die eindigde met een crash in Knokke woensdagavond zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. De twee mannen uit Mons hadden een dure Mercedes gestolen in het Nederlandse Sluis. Ze reden tegen hoge snelheid richting Knokke, waarop de Nederlandse politie de Belgische collega's verwittigde. De twee weigerden te stoppen voor de politie, waarop een agent zelfs een schot loste in de Kustlaan. Pas op de Zeedijk kon het duo gevat worden nadat ze zich klem hadden gereden op een betonnen constructie. Het duo werd nu aangehouden en verschijnt volgende week voor de raadkamer. Die moet beslissen of ze een maand langer aangehouden blijven. (JHM)