Verdachte in zaak dubbele ramkraak geeft zichzelf aan 02u38 0 Knokke-Heist In de zaak rond de dubbele ramkraak in Knokke, intussen 9 maanden geleden, heeft een nieuwe Roemeense verdachte zich vorige maand zelf aangegeven bij de politie. Dat bevestigt zijn advocate Ellen Eneman.

"Hij heeft bekentenissen afgelegd over inbraken en pogingen daartoe, waarbij hij samen met andere bendeleden betrokken was", verduidelijkt ze. "Van de ramkraak zelf wordt mijn cliënt niet verdacht." In de nacht van 11 op 12 april reden ramkrakers met een Nissan-terreinwagen en Volkswagen in op de etalages van de Louis Vuitton-winkel en juwelier Colman. Bij Louis Vuitton maakten ze zo'n 150 dure handtassen buit. De politie startte meteen een klopjacht. Een 35-jarige Roemeen kon met een speurhond aangetroffen worden in struiken in de buurt. Het gerecht zocht de weken nadien verder naar drie andere mogelijke betrokkenen. Na observaties - onder meer in de buurt van Seraing - konden zij net voor de zomer worden opgepakt. "Mijn cliënt las in zijn thuisland artikels over de zaak en besloot uiteindelijk toch naar België te komen om zijn verantwoordelijkheid op te nemen", stelt meester Eneman. Met de nieuwe arrestatie is het onderzoek naar de bende ramkrakers zo goed als afgerond, waardoor de verdachten binnenkort naar de correctionele rechtbank kunnen doorverwezen worden. (SDVO)