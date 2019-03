Verbroederingstocht en fietsenzegening wielerclubs Knokke-Heist MMB

15 maart 2019

09u13 0 Knokke-Heist Al voor de 41ste keer organiseren WTC Holiday en De Jumpers op zondag 17 maart een verbroederingsrit met fietsenzegening. Dit keer verzamelen alle wielerliefhebbers om 9.45 uur op het Alfred Verweeplein.

Elke fietser, zowel competitief, recreatief als niet-recreatief, is daarbij welkom in sportieve outfit. Daarna volgt het kleurrijke peloton onder politiebegeleiding, een tocht door het hinterland van Knokke-Heist. Afhankelijk van het weer wordt de grote groep wielertoeristen en een kleinere groep die liever op een gezapig tempo fietst, gesplitst na de Heistlaan in Ramskapelle. De fietspatrouille van de lokale politie onder leiding van hoofdinspecteur Bart Hungenaert staat in voor de regeling en begeleiding van de kleine groep. De grote groep wordt begeleid door de motorrijders van de lokale politie en de volgwagens van de Jumpers en Bumpers. Voor de kleine groep staat ongeveer 20 km op de planning, de grote groep rijdt een parcours van 33 km.

Fietsenzegening op het schuttersplein

Het is de bedoeling dat beide groepen tussen 11 en 11.30 uur op het schuttersplein in de Jan Devischstraat aankomen om er de zegen te ontvangen van E.H. Arnold Vandesompele. Naar jaarlijkse gewoonte bieden de Knokse Bandencentrale en Bierhandel Pauwaert de deelnemers daarna een verbroederings- en verzusteringsreceptie aan.