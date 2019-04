Verbaasde man ontmoet dubbelganger, dankzij campagne De Lijn: “We zien onszelf, zonder in de spiegel te kijken” Hans Verbeke & Mathias Mariën

16u54 0 Knokke-Heist Marc Van Ooteghem (66) uit Knokke heeft er een vriend bij. Een speciale dan nog, want hij en Eric Landuyt (67) uit Meulebeke lijken als twee druppels water op elkaar. Een en ander kwam aan het licht toen de Knokkenaar zich opwond over een campagne van De Lijn waarin hij in beeld kwam. “Tenminste, dat dacht ik”, zegt Marc. “Maar na lang zoeken, bleek het dus om een dubbelganger te gaan. En toen was er die ontmoeting… Nooit gedacht dat ik mezelf zou kunnen zien zonder in de spiegel te kijken.”

Ze wonen allebei in West-Vlaanderen, op enkele tientallen kilometers van elkaar. Toch hadden Marc en Eric, die op een jaar na even oud zijn, elkaar nog nooit in levende lijve ontmoet. Wat ze ook niet wisten: de heren lijken als twee druppels water op elkaar. Tot één van de twee figureerde in een reclamecampagne van De Lijn en de ander verbaasd stond te kijken toen hij ‘zichzelf’ plots in beeld zag. “Ik hoorde het donderen in Keulen”, zegt Knokkenaar Marc Van Ooteghem. “Kennissen spraken me aan, zeiden dat ik er mooi opstond, op die affiche van De Lijn. Eerst snapte ik niet waarover ze het hadden maar toen ik de campagne zelf onder ogen kreeg, moest ik mezelf even in de arm knijpen. Daar zat ik, naar buiten turend op een bus van De Lijn.”

Dubbelganger in het spel

De verwondering van het eerste moment maakt plaats voor een lichte verbolgenheid bij Van Ooteghem, die regelmatig het openbaar vervoer neemt. “Ik dacht dat men mij in het geniep had gefotografeerd”, legt de man uit. “Daarom diende ik klacht in bij De Lijn. Tot mijn verwondering meldde men daar dat de portretrechten volledig in orde waren en ik mij met verdere vragen moest wenden tot mijn castingbureau.” Van Ooteghem was verrast. “Ik heb helemaal geen contacten met een castingbureau”, zegt de man die de zaak dan maar liet rusten. Maar toen maanden nadien wéér diezelfde foto opdook in een andere campagne van De Lijn, besloot hij z’n zoon David te bellen. Die presenteert op Radio 2 het programma ‘Spits’ en schakelde prompt zijn collega Sven Pichal in, van het programma ‘De Inspecteur’. “Via een vriend raakte ik bij het castingbureau dat de campagnes verzorgt voor De Lijn”, vertelt David. “Toen bleek dat er een dubbelganger in het spel was. De man op de foto was niet mijn vader maar wel zijn leeftijdsgenoot Eric Landuyt uit Meulebeke.”

Mond vol tanden

David bracht zijn vader en dubbelganger Eric samen. “Ik lokte mijn vader met een smoes. Je had zijn gezicht moeten zien toen hij plots oog in oog stond met Eric.” Marc Van Ooteghem geloofde zijn ogen niet. “Normaal weet ik altijd wat te zeggen, maar dat moment stond ik echt met mijn mond vol tanden”, geeft de man toe. “Het is ook onwezenlijk. Het was precies alsof ik in een spiegel keek. Ogen, tanden, zelfs het aantal rimpels, het klopt allemaal.” Ook Eric, die wel wist dat hij z’n dubbelganger zou ontmoeten, was onder de indruk. “Wat een toeval. Zonder die reclamecampagne was dit allemaal niet gebeurd. Drie jaar geleden waren mijn vrouw en ik met vrienden op fietsuitstap in de Westhoek. Zo belandden we aan een cafeetje vlakbij de Dodengang in Diksmuide. Daar waren filmopnames aan de gang. We bleven wat kijken en plots kwam een dame naar me toe. Zij bleek in te staan voor de casting van de acteurs en zag wel wat in mijn karakterkop, zoals ze het noemde. Ik liet toe dat ze me opnam in haar databestand maar geloofde eigenlijk niet dat het ooit iets zou opleveren. Tot plots links en rechts wat opdrachtjes uit de bus kwamen, waaronder de campagne van De Lijn.”

Samen iets doen, als duo

De ontmoeting tussen Marc en Eric was bijzonder. “Ik heb het gevoel dat ik er een vriend heb bij gekregen”, zegt Marc. “Het klikt tussen ons, allicht ook omdat we niet alleen fysiek zo goed op elkaar lijken. Karakter, praatvaardigheid, onze flair, manier van kleden, onze leesbril die we op dezelfde manier wegstoppen onder onze trui,… ongelooflijk eigenlijk hoe het kan.” Ook Eric denkt er op die manier over. “Marc heeft me al halvelings voorgesteld om eens iets samen te doen, als duo. Dat zie ik wel zitten. In elk geval was die eerste ontmoeting niet onze laatste, daar ben ik zeker van. En buitenstaanders zullen er een ferme kluif aan hebben om ons uit elkaar te houden, als ze ons samen zien”, besluit de man.