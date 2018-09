Veiliger naar school dankzij 'groene schoolzone' 01 september 2018

02u24 0 Knokke-Heist De schoolomgevingen in Damme en Knokke-Heist zijn vanaf dit schooljaar opnieuw een stukje veiliger gemaakt. Rond alle scholen werden groene 'schoolzones' op het wegdek geschilderd. Autobestuurders worden zo extra attent gemaakt op de aanwezigheid van een school en kinderen.

Vorige zomer al ondertekenden de politie, burgemeesters en de veertien schooldirecties een charter met de intentie om de scholen op het grondgebied Damme/Knokke-Heist verkeersveiliger te maken. Aan een school in Moerkerke liep het volledige jaar een - succesvol - testproject met de groene schoolzone die werd geschilderd. "Nu trekken we die door naar alle scholen", bevestigt Dams burgemeester Joachim Coens (CD&V). De gemeentediensten waren de voorbije week dan ook druk in de weer om alle schoolomgevingen van een groene zone te voorzien. Het resultaat springt, zoals de bedoeling was, meteen in het oog. Volgens de politie moet de schoolzone bestuurders extra attent maken én hun snelheid doen minderen. Met de uniforme aanpak hopen zowel politie als de burgemeesters op betere resultaten. Bovendien zal de politie vanaf schooldag één verscherpt toezicht houden rond de schoolpoorten om zeker te zijn dat de verkeersregels gerespecteerd worden. De schoolgaande jeugd in Damme/Knokke-Heist zal vanaf maandag dus nog net iets veiliger naar school kunnen komen dan voorheen. (MMB)