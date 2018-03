Vastgoedtop komt naar Knokke-Heist 30 maart 2018

Realty, het grootste vastgoedevent voor professionelen in ons land, viert dit jaar van 16 tot 17 mei 2018 zijn tweede lustrum traditiegetrouw in het Brusselse Tour & Taxis. Van 15 tot 17 mei 2019 zakt het kruim van de Belgische vastgoedwereld echter af naar Knokke-Heist. Het gemeentebestuur wil van Knokke-Heist al langer een échte congresstad maken en haalt het event naar het Casino. "Realty is hét vastgoedevent van het jaar voor professionals in België en Luxemburg", klinkt het bij de gemeente. Al tien jaar lang vindt het event steevast in onze hoofdstad in Tour & Taxis plaats. Maar vanaf 2019 krijgt het event een compleet nieuw elan en kiest Realty heel bewust afwisselend voor een nog exclusiever kader. "Knokke-Heist lijkt misschien een clichématige keuze, maar de echte reden is vrij simpel: de badstad heeft gewoon een ideaal kader te bieden. De conferenties en meetings zullen plaatsvinden in het Casino van Knokke-Heist. Maar tussendoor zullen de bezoekers ook richting strand kunnen trekken. Ook daar zullen ze bij verschillende standen kunnen langslopen en zal men er absolute innovaties kunnen ontdekken " licht Mathieu Van Marcke, algemeen directeur Realty toe. (MMB)