Vandaal gefilmd in beachbar 09 april 2018

Een vandaal heeft zaterdagnacht veel schade aangericht in beachbar Beach Number 1 op de Zeedijk in Knokke. Rond 3.30 uur drong de dader binnen, sloeg een venster stuk en vernielde wat planken en stoelen. "Er werd niets gestolen, dit is dus puur vandalisme", zegt uitbater Glenn Van Hoecke.





"De dader werd gefilmd en de beelden zijn bezorgd aan de politie. De schade bedraagt toch zo'n 800 euro. Niet fijn, pas 15 dagen na de opening." (MMB/JHM)