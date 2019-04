Vanaf nu ook zeevruchtenschotels aan huis: “Eens iets anders dan frieten of sushi” Mathias Mariën

01 april 2019

16u18 0 Knokke-Heist Palace Seafood in Knokke-Heist start met een nieuwe take-outformule. Klanten kunnen nu online verse zeevruchtenschotels bestellen. Daarmee wil het populaire restaurant op het Albertplein het huidige take-outaanbod uitbreiden en inspelen op digitale trends.

Palace Seafood serveert al 12 jaar verse zeevruchtenschotels. Nu kunnen klanten lekkernijen als kreeft, krab, langoustines en oesters daar ook gaan afhalen, na een online bestelling op seafoodtakeaway.be. Een belangrijke uitbreiding van het take-outaanbod in de stad, vindt zaakvoerder Christophe Deklerck. “Vaak kan je niet veel meer dan pizza, frietjes en sushi afhalen.”

Kraakverse schotels

Het restaurant haalt zijn verse producten bij premiumvissers uit Zeebrugge en Bretagne.“Dat maakt onze schotels uniek,” zegt Deklerck. “En superpopulair, want het restaurant is vaak volzet. Met onze take-out halen klanten onze topproducten gewoon hun huiskamer binnen.” Met de take-outformule wil Palace Seafood ook inspelen op de veranderde markt. Door de komst van Deliveroo, Uber Eats en Takeaway.com is de markt van online foodbestellingen enorm gegroeid. “De Knokkenaars zijn vaak ook mensen met een tweede verblijf die al vertrouwd zijn met de verschillende take-outformules in grote steden zoals Antwerpen,” legt Deklerck uit. “Klanten verwachten een online service van hun favoriete eetplek. En op die vraag bieden wij graag een antwoord.” Palace Seafood wil zijn online service in de toekomst nog uitbreiden met leveringen aan huis, en dan vooral in de zomermaanden.