Valse medewerkers van Microsoft maken zeven slachtoffers in twee weken in Knokke: “Reageer nooit op verdachte telefoontjes” Mathias Mariën

20 maart 2019

12u42 0 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als medewerkers van Microsoft.

“De voorbije twee weken deden al zeven inwoners aangifte omdat ze honderden euro’s verloren door de Microsoft scam,” zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Vermoedelijk ligt het aantal nog hoger, maar doen veel slachtoffers geen aangifte. Onder de slachtoffers zijn zowel jonge als oudere personen.” Het politieteam ontving ook verschillende meldingen van inwoners die zijn opgebeld door de bende, maar meteen de verbinding verbraken.

Hoe gaan ze te werk

Een valse Microsoft-medewerker belt je op om samen een dringende veiligheidsupdate op je computer uit te voeren. Vaak spreekt de persoon gebrekkig Engels. De oplichter vraagt je om je computer op te starten en te surfen naar een website. Daar moet je een applicatie downloaden, waardoor de medewerker je computer kan overnemen. Het gesprek eindigt meestal met de vraag om te betalen voor de dienstverlening. Na het invullen van je bankgegevens verdwijnen verschillende bedragen van je rekening.

Preventieve tips

Het politieteam roept op om nooit in te gaan op dit soort telefoontjes. Met deze tips laat je je niet vangen door de oplichters:

• Microsoft zal je nooit opbellen om problemen te melden,

• de technische ondersteuning van Microsoft zal nooit telefonisch vragen om betalingen uit te voeren,

• Microsoft zal nooit vragen om diensten te betalen met Bitcoins of prepaidkaarten,

• waarschuwingsberichten van Microsoft bevatten nooit een telefoonnummer,

• ga niet in op het voorstel om stoftware te installeren waarmee je computer kan overgenomen worden.

Toch slachtoffer?

Ben je toch het slachtoffer geworden van deze oplichters? Verzamel zoveel mogelijk gegevens (naam en firma van de oplichter, telefoonnumer, taal/accent, handelingen en gebruikte programma’s op de computer, eventuele overgemaakte gegevens …) en doe aangifte in het politiecentrum in de Van Steenestraat 10 in Knokke-Heist. Vergeet ook je bank niet op de hoogte te brengen. Misschien kan de bank de overschrijvingen nog blokkeren.