Uitslaande brand vernielt woning op Matrozenplein: bewoner kan tijdig ontkomen Mathias Mariën

25 maart 2019

19u57 0 Knokke-Heist Op het Matrozenplein in Knokke-Heist is maandagavond even na 18 uur brand uitgebroken in een woning. De volledige bovenverdieping raakte vernield. Het huis werd onbewoonbaar verklaard.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. De bewoner van de woning was op het moment van de brand aanwezig, maar kon gelukkig tijdig ontkomen. De vlammenzee zorgde voor een hevige rookontwikkeling die tot ver te zien was. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon wel vermeden worden dat het vuur zich verder verspreidde naar omliggende huizen. De volledige bovenverdieping van de getroffen woning raakte wel vernield. Wellicht ontstond de brand op de slaapkamer. Al is de precieze oorzaak nog niet duidelijk.