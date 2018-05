Tweede editie van POC Duathlon 17 mei 2018

Op zaterdag 19 mei om 16 uur organiseert fietsvereniging de Jumpers uit Knokke-Heist na het succes van vorig jaar voor de tweede keer de POC Duathlon. Dit sportief evenement vindt plaats in Ramskapelle en is het alternatief voor de vroegere tijdrit en het bekende "Boudin koerst" succesverhaal. De afstanden zijn 5 km lopen, 28 km fietsen en als afsluiter nog eens 2,5 km lopen. De start is voorzien in de Ramskapellestraat ter hoogte van het For Freedom Museum. De aankomst vindt plaats op het kerkplein in Ramskapelle. Voorinschrijven aan een gunsttarief van 20 euro individueel en 30 euro in team kan tot 16 mei. Daarna betaal je 5 euro per persoon extra. (JHM)