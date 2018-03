Tweede editie Le Diner in Casino 30 maart 2018

Op zaterdag 12 mei wordt in het Casino van Knokke voor de tweede maal 'Le Diner' georganiseerd. Na een uitverkochte eerste editie vorig jaar komen initiatiefnemers Cedric Peers (Cedric.Art) en Thomas Declercq (Winevestment) terug met een all-in dinner show. "Aangezien de zomer dichterbij komt, kozen we voor een 5-gangenmenu in ware surf&turf-stijl", zegt Cedric. "Deze keer werken we niet met één meesterchef, maar wisten we er vier te strikken. Het menu werd samengesteld door chef Christian Van den Ouden (Grand Casino Knokke), chef Piet Devriendt (de Oesterput), chef Steven van Zwol (Make My BBQ) en chef Carlos Foubert (Foubert IJs)." Daarnaast is er entertainment voorzien met onder andere Johan Stollz op de vleugelpiano." Voor alle info en inschrijvingen kan u terecht op www.lediner.be - Wenst u het verhaal via social media te volgen dan kan dat op www.facebook.com/lediner.be. (MMB)