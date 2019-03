Twee leden vechtersbende Cobra’s voor rechter na zinloos geweld: student (19) drievoudige enkelbreuk getrapt JHM

14 maart 2019

11u39 1 Knokke-Heist Twee mannen van 19 en 20 jaar uit Dendermonde en Zoersel moeten zich bij de strafrechter verantwoorden voor zwaar zinloos geweld. Ze maakten deel uit van de jeugdbende Cobra’s, die vorige zomer in Knokke verschillende feiten van zinloos geweld pleegden. Wie lid wilde worden, moest vechten, dat laten filmen en verspreiden op sociale media. Een 19-jarige student werd zo een drievoudige enkelbreuk getrapt. “Dit is van het ergste wat ik al zag. Kotsmisselijk word ik er door”, sprak de rechter.

De feiten vonden allemaal vorige zomer plaats in de uitgaansbuurt van Knokke. Vooral rond discotheek The Scoop in de Kongostraat werden nogal wat feiten gepleegd. Uitgaansgeweld komt wel vaker voor in de zomer, maar het viel de politie op dat er wel heel veel feiten waren en er sprake was van steeds dezelfde daders. Het onderzoek begon op 7 juli toen een man bewusteloos werd gevonden op straat. Hij bleek in elkaar geslagen te zijn door een jeugdbende en de feiten werden gefilmd. Gedurende de weken die volgden vonden nog meer zware incidenten plaats. Filmpjes daarvan circuleerden op sociale media die ook de politie te zien kreeg. Op 26 september vonden diverse arrestaties plaats verspreid in Vlaanderen. De meeste leden bleken minderjarig te zijn maar de 19-jarige Lorenzo M. uit Dendermonde en de 20-jarige Jordi D. uit Zoersel werden gearresteerd. Het gaat om twee fils à papa die de zomer in Knokke doorbrachten, waar ofwel de ouders een tweedeverblijf hadden of de papa woonde. Het opvallende is dat ze de slachtoffers weliswaar lukraak kozen, maar wel Franstalige tieners of toeristen viseerden.

Drievoudige enkelbreuk

Lorenzo M. staat voor 1 feit terecht, toen hij zijn eigen vriend in elkaar klopte en dat gefilmd werd, als ‘toelatingsproef’ om tot bij de Cobra’s te horen. Jordi D. staat voor drie feiten terecht. Ook hij gaf de vriend van M. een klap, sloeg een onbekend slachtoffer in elkaar waarvan het filmpje op Facebook gevonden werd maar pleegde vooral de zwaarste feiten op 21 augustus. “Ze stonden toen met een groep opgesteld achter een hoek en wachtten tot A. passeerde op zijn fiets”, sprak de advocaat van A., een 19-jarige student uit Brussel die nu in Londen studeert. “Hij was er een weekje op vakantie met vrienden vooraleer hij aan zijn universiteitsstudies zou beginnen. Ze sleurden hem van de fiets en deelden hem een hele reeks klappen uit. Zelfs toen hij op de grond lag kreeg hij nog enkele stampen te verwerken. Vooral van Jordi D., die nadien pochte dat hij de enkel van A. had kapotgetrapt. En dat klopte ook: nadat het geweld stopte en ze vluchtten kon A. niet eens rechtstaan. Hij lag hulpeloos op straat en moest zijn moeder in het holst van de nacht opbellen om ter hulp te komen. Hij bleek heel wat verwondingen te hebben, maar had bovendien een drievoudige breuk aan het been en de enkel. Hij had liefst 60 sessies nodig bij de kinesist om erboven te raken. A. studeert in Londen en moest zich daar enkele maanden behelpen met krukken. Openbaar vervoer nemen naar zijn kot kon niet, hij moest de auto nemen, ook al was hij dan driemaal langer onderweg. Wat die jongen, maar ook zijn ouders, meemaakten is verschrikkelijk. Dit vergeet hij nooit meer.” A. vraagt een morele schadevergoeding van 2.500 euro. De kosten die hij en zijn ouders moesten maken bedragen nog eens ruim 6.000 euro.

“Heel dom geweest”

Ondanks de zware feiten vroeg de procureur voor beiden een werkstraf. “Maar weliswaar een zware qua aantal uren met een zware vervangende celstraf. Hen laten werken als straf is de beste manier om te laten inzien dat er zeer zwaar getild wordt aan ‘happy slapping’ of zinloos geweld.” De twee jongemannen erkenden hun schuld maar staken alles op het groepsgevoel. “De Cobra’s werden eigenlijk niet gemaakt om geweld te plegen maar om af te spreken om uit te gaan, het geweld kwam er later bij”, sprak Jordi D. “Ik werd door de politie op school opgepikt en dat maakte een grote indruk op mij. Ik wil me excuseren tegenover A. en besef hoe dom ik ben geweest. Maar bij alle feiten had ik veel te veel gedronken en liet ik me meeslepen door de groep. Ik pleegde de feiten zeker niet alleen.” De rechter haalde hard uit naar de twee. “Jullie noemen zichzelf de Cobra’s en moeten zich tegen over elkaar bewijzen door te vechten? Het enige dat jullie bewezen hebben is dat jullie beiden crapuleus zijn! Puur voor de kick en voor stoerdoenerij trappen jullie iemand het ziekenhuis in of slaan jullie er op los. De Cobra’s, genoemd naar een stoer beest. Jullie hadden zichzelf beter ‘de Kloppers’ genoemd. Wel, ik zal nu eens voor de kick jullie een celstraf geven. Wat de procureur als straf vraagt is zeer, zeer mild.” Vonnis op 18 april.

