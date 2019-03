Twee jongemannen van vechtgroep ‘Cobra’s’ voor rechter na zwaar zinloos geweld in Knokke JHM

14 maart 2019

11u39 0 Knokke-Heist Twee jongemannen die vorige zomer wekenlang de uitgaansbuurt van Knokke teisterden door zware feiten van zinloos geweld stonden deze ochtend voor de strafrechter in Brugge. Het gaat om een 19-jarige jongeman uit Dendermonde en een 20-jarige jongeman uit Zoersel. Ze maakten deel uit van een groep op Facebook die zichzelf ‘de Cobra’s noemde. Ze hadden het in Knokke gemunt op Franstaligen. Een 19-jarige student werd hard in elkaar geslagen en getrapt. Hij had een driedubbele breuk aan het onderbeen en enkel.

Een hele zomer lang teisterde het groepje van 7 de uitgaansbuurt in Knokke. De groep bestond uit fils à papa’s uit het binnenland, wiens ouders een tweede verblijf hadden in Knokke of waarvan een van de ouders in Knokke woonde. Ze richtten eind juni een Facebookgroep op die ze stoer ‘de Cobra’s’ noemden. In die groep spraken ze af om te gaan vechten en deelden ze achteraf filmpjes die ze ook op sociale media plaatsten. Als iemand lid wilde worden van die groep moest die zich bewijzen door zich schuldig te maken aan zwaar zinloos geweld. Eind september werden de leden van de groep, die allen in het binnenland wonen, opgepakt door een actie van de politie. De meesten waren minderjarig. Twee meerderjarigen stonden voor de Brugse strafrechter. Hoeveel feiten ze pleegden is niet duidelijk, aangezien verschillende slachtoffers geen klacht durfden in te dienen of toeristen waren.

Eigen vriend

De 19-jarige man uit Dendermonde staat voor 1 feit terecht: hij sloeg zijn eigen vriend in Knokke in elkaar om lid te mogen worden van de bende. De 20-jarige uit Zoersel staat voor drie feiten terecht: hij gaf eveneens de vriend van de andere beklaagde een vuistslag, werd herkend op een filmpje toen hij een toerist sloeg op straat, maar staat vooral terecht voor de zwaarste feiten van 21 augustus: met hun groepje wachten ze toen achter een hoek af tot een willekeurig slachtoffer passeerde. Dat was een 19-jarige student uit het Brusselse, die in Knokke een week op vakantie was. Hij werd van de fiets gesleurd en kreeg tientallen slagen. Ook toen hij op de grond lag kreeg hij heel wat stampen te verwerken. De 20-jarige man stampte zelfs doelbewust de enkel van de student over die op meerdere plaatsen brak. De student moest geopereerd worden, liep vier maanden met krukken en had 60 sessies bij de kinesist nodig om te herstellen. Hij en zijn ouders vorderen samen 8.500 euro schadevergoeding.

De procureur vroeg voor de twee jongemannen een zware werkstraf met onderliggende effectieve celstraf. Dat is volgens de procureur de beste straf om de jongeren te laten voelen wat voor feiten ze pleegden. Vonnis volgende maand.