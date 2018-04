Twee jaar cel voor 'angstige' inbreker 20 april 2018

02u51 0 Knokke-Heist Een man uit Servië heeft twee jaar celstraf gekregen voor vier inbraken in Knokke, Turnhout, Malle en Antwerpen. Bij de inbraak in een appartement in Knokke op 16 september vorig jaar gebruikte de man ook geweld.

Op het moment dat de Serviër de flat was binnengedrongen, kwam de bejaarde bewoner net thuis. De inbreker gaf de zeventiger een duw en vluchtte weg. De bejaarde man kwam ten val. De dader stormde de trap af en verdween met zijn Opel Corsa, die hij met gebruik van een valse naam had gehuurd. De dagen nadien pleegde hij de drie andere inbraken, tot hij uiteindelijk op 4 oktober in Antwerpen werd opgepakt. De man verraste iedereen met zijn antwoord op de vraag van de strafrechter, die hem vroeg of hij wel besefte wat hij de bejaarde man had aangedaan. "Denk je dat niet bang ben als ik inbreek misschien?", sprak hij. "Ik ben altijd bang als ik inbreek, mevrouw de rechter." Die gaf hem meteen een veeg uit de pan. "Voor jou is dat gewoon je manier van leven, voor je slachtoffers vaak een levenslang trauma. Denk daar maar eens aan", zei ze. (JHM)